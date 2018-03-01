صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها ﻿

أحالت الشرطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جانحا من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

"شوف تيفي"

أحالت الشرطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جانحا من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن المتهم البالغ من العمر 32 سنة، غادر السجن حديثا، اعترف أمام الوكيل العام باختطافه الضحية، واغتصابها فأمر بإيداعه السجن، إلى حين عرضه على التحقيق لتعميق البحث معه.

وتعود تفاصيل القضية، عندما كان المتهم يتجول ليلا بحي وادي الذهب ببوزنيقة، وهو تحت تأثير الأقراص المهلوسة، فصادف الضحية "36 سنة" تمضي وحيدة إلى مقر سكنها، فاعترض سبيلها وعرض عليها ممارسة الجنس معه مقابل مبلغ مالي، فاعتبرت الضحية ما قاله المتهم إهانة فنهرته، ليفاجئها بلكمة قوية في فمها، تسببت في سقوط بعض أسنانها، قبل أن يطوقها بذراعه بشدة، وهددها بسكين وأجبرها على مرافقته دون إثارة المارة، تحت التهديد بطعنها، وحاول أحد المارة التدخل لمنع المتهم من الاعتداء على الضحية، لكن هدده بطعنه بالسكين إن حاول التدخل، لتضطر الضحية إلى الرضوخ، حيث استدرجها الظنين إلى واد بداخل المدينة، فحاول في البداية ممارسة الجنس عليها، لكن خوفه جعله يصطحبها إلى منزله، وداخله، ظل يغتصبها، دون الاكثرات لتوسلاتها.





