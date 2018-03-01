 صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك | بووز

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك

هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا | مجتمع

هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى

المغرب يشجــع كفالة اليتامى والمهملين بإعفاء من الضرائب | مجتمع

المغرب يشجــع كفالة اليتامى والمهملين بإعفاء من الضرائب

سكوب.. سار للمغاربة الراغبين في العمل: خلق أكثر من 100 ألف منصب مباشر قبل تنظيم المونديال | مجتمع

سكوب.. سار للمغاربة الراغبين في العمل: خلق أكثر من 100 ألف منصب مباشر قبل تنظيم المونديال

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها | حوادث و حقوق

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية | مجتمع

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 11:54 صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها | حوادث و حقوق
صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها
أحالت الشرطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جانحا من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

"شوف تيفي"

أحالت الشرطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جانحا من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن المتهم البالغ من العمر 32 سنة، غادر السجن حديثا، اعترف أمام الوكيل العام باختطافه الضحية، واغتصابها فأمر بإيداعه السجن، إلى حين عرضه على التحقيق لتعميق البحث معه.

وتعود تفاصيل القضية، عندما كان المتهم يتجول ليلا بحي وادي الذهب ببوزنيقة، وهو تحت تأثير الأقراص المهلوسة، فصادف الضحية "36 سنة" تمضي وحيدة إلى مقر سكنها، فاعترض سبيلها وعرض عليها ممارسة الجنس معه مقابل مبلغ مالي، فاعتبرت الضحية ما قاله المتهم إهانة فنهرته، ليفاجئها بلكمة قوية في فمها، تسببت في سقوط بعض أسنانها، قبل أن يطوقها بذراعه بشدة، وهددها بسكين وأجبرها على مرافقته دون إثارة المارة، تحت التهديد بطعنها، وحاول أحد المارة التدخل لمنع المتهم من الاعتداء على الضحية، لكن هدده بطعنه بالسكين إن حاول التدخل، لتضطر الضحية إلى الرضوخ، حيث استدرجها الظنين إلى واد بداخل المدينة، فحاول في البداية ممارسة الجنس عليها، لكن خوفه جعله يصطحبها إلى منزله، وداخله، ظل يغتصبها، دون الاكثرات لتوسلاتها.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضحية المهلوسة الضحية التحقيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى

بالفيديو..حريق مهول في 6 حافلات تابعة لشركة الطاقة الشمسية بالعيون | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول في 6 حافلات تابعة لشركة الطاقة الشمسية بالعيون

بالصور..حريق خطير بسوق انزكان وهاشنو وقع لأصحاب المحلات | حوادث و حقوق

بالصور..حريق خطير بسوق انزكان وهاشنو وقع لأصحاب المحلات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها | روبورتاج
منذ 2 ساعات

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو) | خارج البلاطو

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو)

الوزير عزيز الرباح يقصف قناة فرانس 24... | خارج البلاطو

الوزير عزيز الرباح يقصف قناة فرانس 24...

بعد طول غياب.. إيهاب أمير لشوف تيفي: بغيت نحارب الحكم على الناس من خلال المظهر | خارج البلاطو

بعد طول غياب.. إيهاب أمير لشوف تيفي: بغيت نحارب الحكم على الناس من خلال المظهر

﻿

آخر المستجدات

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل..أول فيديو من قلب مكان كارثة لوطورت بين مراكش وأكادير: شوفو شنو واقع

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك | بووز

بث مباشر : الوداد الرياضي - ويليامسفيل أثلتيك

هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا | مجتمع

هذا جديد القرار الوزاري الخاص باستثناء مادة الفلسفة من التدريس والامتحان الوطني في الباكالوريا

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة في لوطورت بين مراكش وأكادير: رموك دخل في سيارات وشعلات فيهم العافية وأنباء عن سقوط قتلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.