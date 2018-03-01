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غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 11:40 غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية | مجتمع
غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية
وصف عالم آثار مغربي اكتشاف أقدم جينات بمغارة شمال شرق المغرب بأنه مهم جدا على أساس أن إفريقيا هي الموطن الأصلي للإنسان.

"شـوف تيفي"

 

وصف عالم آثار مغربي اكتشاف أقدم جينات بمغارة شمال شرق المغرب بأنه مهم جدا على أساس أن إفريقيا هي الموطن الأصلي للإنسان.

وقال عبد الجليل بوزوغار الباحث في "المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث" لرويترز إن "أقدم جينات في إفريقيا حتى عام 2017 كان عمرها 8100 عام ووجدت بمالاوي بينما تعود الجينات المكتشفة بمغارة تافوغالت قرب مدينة بركان (التي تبعد نحو 500 كيلومتر شمال شرقي الرباط) إلى 15 ألف سنة وتعد الأقدم على الإطلاق في أفريقيا."

وقال إن "مناخ إفريقيا بسبب حرارته المرتفعة يدمر الجينات البشرية لذلك لم نجد في السابق جينات أقدم من تلك التي وجدها العلماء في مالاوي"، وأضاف بوزوغار الذي أشرف على هذه الدراسة العلمية أن مغارة "تافوغالت المتواجدة في جبل يقع على ارتفاع 720 مترا عن سطح البحر تتميز بمناخها المعتدل والبارد نسبيا" حسب ما أورده موقع قناة "أورونيوز" اليوم .

وزاد  إن الأهمية الثانية لهذا الاكتشاف تتمثل في "استعمال تقنيات عالية جدا في المختبر لنصل إلى الجينات بالرغم من تواجدها في منطقة لا تحافظ مناخيا عليها."

وأضاف أنه في السابق كان "يتم البحث في أماكن في الهياكل العظمية لا تحافظ على الجينات مثل القفص الصدري والأرجل لكن بحثنا في الأذن الداخلية حيث يوجد ما هو أشبه بدهاليز وهي منطقة تتواجد بها الجينات بكثافة".

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