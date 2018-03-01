عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت ﻿

حل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الجمعة 16 مارس 2018 بإقليم تيزنيت، حيث أشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر كما وقف على

"شوف تيفي"

حل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الجمعة 16 مارس 2018 بإقليم تيزنيت، حيث أشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر كما وقف على مدى تقدم عدد من المشاريع.. وقد كان الوزير مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة أحمد حجي وعامل إقليم تيزنيت سمير اليزيدي وكذا وفد كبير من مسؤولي الوزارة.

وقد قام الوزير خلال هذه الزيارة بإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التي تهم غرس أشجار الأركان وتهيئة مسالك وطرق قروية، بالإضافة لمشاريع للإستثمار الفلاحي الخاص في أراضي الجموع، وتهدف هذه المشاريع الى الرفع من المساحات المستغلة فلاحيا وتنمية سلاسل الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وفك العزلة عن العالم القروي وخلق فرص الشغل للساكنة المحلية.

ويخص المشروع الأول تخليف الأركان على مساحة 750 هكتار بكلفة 28.012 مليون درهم لفائدة 467 مستفيد. ومن مكونات البرنامج، غرس شجر الأركان الفلاحي البوري وتعبئة مياه الأمطار والتهيئة العقارية والمواكبة التقنية للفلاحين. ويهدف هذا البرنامج في أفق 2020، تخليف شجر الأركان والحفاظ عليه والرفع من الإنتاجية إلى طن في الهكتار أي 15000 طن للسنة والرفع من دخل الفلاحين وإحداث حوالي 450000 يوم عمل إضافي.

يخص المشروع الثاني غرس 10000 هكتار في أفق 2023 في إطار شراكة ما بين الدولة المغربية والصندوق الأخضر للمناخ. بتكلفة إجمالية قدرها 49.2 مليون دولار، يهدف المشروع الى تطوير زراعة الأركان كنموذج اقتصادي قادر على التكيف مع تغيرات المناخ وقادر على تنمية المناطق الهشة وعلى تحسين دخل الساكنة المحلية. و يهم هذا المشروع مناطق سوس ماسة ، ومراكش آسفي، وكلميم واد نون.

وتمثل زراعة شجر الأركان محورا مهما من مخطط المغرب الأخضر، حيث يهدف المخطط من خلال عقد برنامج بين الحكومة والمنظمات المهنية إلى زراعة 10.000 هكتار في أفق العام 2020. للتذكير فقد بلغت المساحة المزروعة بجهة سوس ماسة 4005 هكتار باستثمار مالي بلغ 205 مليون درهم.

قام كذلك الوزير بإطلاق مشاريع الاستثمار الفلاحي للخواص في أراضي الجموع بجماعات وجان وسيدي أحمد اوموسى. وتهم هذه المشاريع مساحة 1184 هكتار لفائدة 4 مستثمرين بكلفة إجمالية قدرها 95.84 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع في الاستغلال الأمثل لأراضي الجموع ودعم القطاع الخاص لإحداث مشاريع فلاحيةوتنمية سلاسل الإنتاج النباتي المعتمدة في مخطط المغرب الأخضر وخلق فرص شغل لفائدة الساكنة وكذا المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

كما أشرف الوزير على إطلاق مشروع بناء وتعبيد الطريق الرابطة ما بين الطريق الإقليمية رقم 1900 وإلماتن في إطار صندوق التنمية القروية لفك العزلة وربط أزيد من 14 دوارا يمثلون حوالي 2400 نسمة بالطريق الإقليمية 1900 على طول 16.5 كلم بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 16.146 مليون درهم. وفي نفس السياق تم إطلاق أشغال وتعبيد الطريق الرابطة ما بين ط.إ رقم 1900 و أكرض ميمون على طول 6.2 كلم.

كما قام الوزير في الجماعة الترابية لتيزوغران بإطلاق أشغال تخليف شجر اللوز على مساحة 50 هكتار مزودة بالري بالتنقيط في إطار مشروع تنمية سلسلة اللوز بالأطلس الصغير وكذا تهيئة المدرجات على طول 10000 متر طولي بغلاف مالي إجمالي 3.5 مليون درهم. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع 75 عائلة

في نفس اليوم، قام أخنوش بزيارة المنتدى الإقليمي لإحداث وتحفيز التعاونيات الفلاحية المقاولاتية الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لتحفيز التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، والذي يشمل تقديم القانون المنظم للتعاونيات ومساطر التمويل بالإضافة للحكامة الجيدة والتسيير.