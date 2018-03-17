 الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها | حوادث و حقوق

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية | مجتمع

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت

الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي... | بوليتيك

الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي...

بالأرقام.. هذا ما كسبته الداخلة من منتدى كرانس مانتانا وهذا هو أبرز قطاع اقتصادي استفاد من إشعاع هذه التظاهرة الدولية | بوليتيك

بالأرقام.. هذا ما كسبته الداخلة من منتدى "كرانس مانتانا" وهذا هو أبرز قطاع اقتصادي استفاد من إشعاع

بالصورة.. سعد لمجرد ناشط في مراكش | ثقافة و فنون

بالصورة.. سعد لمجرد ناشط في مراكش

الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تنظم مباراة المنقذين الموسميين | مجتمع

الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تنظم مباراة المنقذين الموسميين

مثيــر.. مفتـي يكشف عن رأيه في زواج القاصـرات | مجتمع

مثيــر.. مفتـي يكشف عن رأيه في زواج القاصـرات

بالفيديو.. يونس وقصته مع الجميلة باميلا | بووز

بالفيديو.. يونس وقصته مع الجميلة ''باميلا''

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي...

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 11:07 الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي... | بوليتيك
الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي...
بعدما قامت محكمة النقض الفرنسية في العاشر من نونبر الماضي بالتصديق على التسجيلات الصوتية التي تُدين و تورط الصحافيين الفرنسيين ،إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز أموال من المغرب، كشفت أمس

شـــوف تيفي:

 

بعدما قامت محكمة النقض الفرنسية في العاشر من نونبر الماضي بالتصديق على التسجيلات الصوتية التي تُدين و تورط الصحافيين الفرنسيين ،إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز أموال من المغرب، كشفت أمس الجمعة صحيفة Jeune afrique ،أن محامي الصحافيين يعتزم تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء التسجيلات الصوتية.

و كانت النيابة العامة التمست رفض الطعن الذي تقدم به الصحافيان " في وقت أعرب فيه دفاع الطرف المغربي عن دعمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع" على اعتبار أن محكمة النقض" هي محكمة قانون".

من جانبها رفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس في فبراير الماضي ملتمسا لدفاع الصحافيين بإلغاء التسجيلات التي يطلبان عبرها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.

وقال المحامي بوسيي إن التسجيلات تقيم الدليل الساطع على عملية الابتزاز ، مضيفا أنه بالإضافة إلى هذه التسجيلات تم توقيف الصحافيين المتهمين وبحوزة كل منها مبلغ 40 ألف أورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بأنهما طلبا مليوني أورو مقابل وقف "الإضرارالمنهجي بالمغرب من خلال كتاباتهما وأعمالهما ".

يشار إلى أن الصحافي الفرنسي إيريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صحافيان ابتزاز الملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت

بالأرقام.. هذا ما كسبته الداخلة من منتدى كرانس مانتانا وهذا هو أبرز قطاع اقتصادي استفاد من إشعاع هذه التظاهرة الدولية | بوليتيك

بالأرقام.. هذا ما كسبته الداخلة من منتدى "كرانس مانتانا" وهذا هو أبرز قطاع اقتصادي استفاد من إشعاع هذه التظاهرة الدولية

الأميرة للا حسناء تزور المدرسة الإيكولوجية المسجد بعين عودة | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تزور المدرسة الإيكولوجية ''المسجد'' بعين عودة

صورة جديدة و رائعة للملك محمد السادس وسط باريس | بوليتيك

صورة جديدة و رائعة للملك محمد السادس وسط باريس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها | روبورتاج
منذ 11 دقيقة

هام للمغاربة.. مكاينش سموم فأتاي بالمغرب وهاذي هي الأنواع اللي مخاصكمش تشربوها

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو) | خارج البلاطو

صادم.. سوري كيبيع الماكياج بفاس خطف تلميذة قاصر من المدرسة( فيديو)

الوزير عزيز الرباح يقصف قناة فرانس 24... | خارج البلاطو

الوزير عزيز الرباح يقصف قناة فرانس 24...

بعد طول غياب.. إيهاب أمير لشوف تيفي: بغيت نحارب الحكم على الناس من خلال المظهر | خارج البلاطو

بعد طول غياب.. إيهاب أمير لشوف تيفي: بغيت نحارب الحكم على الناس من خلال المظهر

﻿

آخر المستجدات

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

صادم.. خرج من الحبس وخطف مطلقة ببوزنيقة وغتاصبها

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية | مجتمع

غـــريب.. اكتشاف أقدم جينات إنسانية في إفريقيا قرب مدينة بركان المغربية

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت | بوليتيك

عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم تيزنيت

الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي... | بوليتيك

الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي...

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.