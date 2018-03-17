الضربة القاضية للصحافيين اللذين ابتزا القصر الملكي... ﻿

بعدما قامت محكمة النقض الفرنسية في العاشر من نونبر الماضي بالتصديق على التسجيلات الصوتية التي تُدين و تورط الصحافيين الفرنسيين ،إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز أموال من المغرب، كشفت أمس

شـــوف تيفي:

بعدما قامت محكمة النقض الفرنسية في العاشر من نونبر الماضي بالتصديق على التسجيلات الصوتية التي تُدين و تورط الصحافيين الفرنسيين ،إيريك لوران وكاثرين غراسيي في قضية ابتزاز أموال من المغرب، كشفت أمس الجمعة صحيفة Jeune afrique ،أن محامي الصحافيين يعتزم تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء التسجيلات الصوتية.

و كانت النيابة العامة التمست رفض الطعن الذي تقدم به الصحافيان " في وقت أعرب فيه دفاع الطرف المغربي عن دعمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع" على اعتبار أن محكمة النقض" هي محكمة قانون".

من جانبها رفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس في فبراير الماضي ملتمسا لدفاع الصحافيين بإلغاء التسجيلات التي يطلبان عبرها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.

وقال المحامي بوسيي إن التسجيلات تقيم الدليل الساطع على عملية الابتزاز ، مضيفا أنه بالإضافة إلى هذه التسجيلات تم توقيف الصحافيين المتهمين وبحوزة كل منها مبلغ 40 ألف أورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بأنهما طلبا مليوني أورو مقابل وقف "الإضرارالمنهجي بالمغرب من خلال كتاباتهما وأعمالهما ".

يشار إلى أن الصحافي الفرنسي إيريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو .