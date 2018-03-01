بالأرقام.. هذا ما كسبته الداخلة من منتدى "كرانس مانتانا" وهذا هو أبرز قطاع اقتصادي استفاد من إشعاع هذه التظاهرة الدولية ﻿

أوضح هاشم محمد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة الداخلة وادي الذهب في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن منتدى ''كرانس مانتانا'' الدولي، أحدث على امتداد السنوات الأربعة الأخيرة، ثورة اقتصادية وتنموية

شوف تيفي

أوضح هاشم محمد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة الداخلة وادي الذهب في تصريح ل "شوف تيفي"، أن منتدى "كرانس مانتانا" الدولي، أحدث على امتداد السنوات الأربعة الأخيرة، ثورة اقتصادية وتنموية بالجهة، وخصوصا بالقطاع السياحي الذي استفاد بصورة أكبر، معتبرا أن احتضان الداخلة لهذه التظاهرة العالمية الكبرى خلق إشعاعا للجهة وعَرَّف بخصائصها الجغرافية والبيئية، كما قرّب منتوجها السياحي والطبيعي من زوار المنتدى القادمين من مختلف بقاع العالم، يضيف المسؤول عن تنفيذ مشاريع الجهة الترابية.

وتطرق هاشم محمد في تصريحه لـ "شوف تيفي" لتوجهات البرنامج المندمج الذي أعدته جهة الداخلة وادي الذهب لتنمية مجالها الترابي، مؤكدا أن هذا البرنامج التنموي يتأسس على 11 اتفاقية تستهدف إنجاز 136 برنامجا تنمويا بغلاف مالي إجمالي يناهز 19,35 مليار درهم، حيث أبرز أن مساهمة الجهة في بلورة هذه البرامج تقدر بمبلغ 1,5 مليار درهم.

وأشار مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الداخلة وادي الذهب، إلى أن الجهة تمكنت من إنجاز 9 برامج، في الوقت الذي يوجد 29 برنامجا في طور الإنجاز، ضمنها ميناء مهيريز الذي قطع أشواطا هامة ويرتقب أن يتم الانتهاء من إنجازه في نهاية السنة الجارية، مضيفا أن الجهة برمجت أيضا مشاريع أخرى في مطلع سنة 2018 من قبيل الميناء الجديد على المحيط الأطلنتي الذي رصد له غلاف 9 مليار درهم، إلى جانب البرنامج المرتبط بالطريق السريع الرابط بين تزنيت والعيون والذي سيمتد، حسب قوله، إلى مدينة الداخلة مع العمل على توسعة هذه الطريق لتبلغ 9 أمتارعلى مستوى العرض، بالإضافة إلى برنامج يهم الربط الكهربائي وآخر يخص عملية سقي 1500 هكتار عبر مياه البحر المعالجة في وحدة للتحلية، وهذه كلها أوراش تنموية مهيكلة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب تندرج في إطار البرنامج التنموي المندمج الذي أعده مجلس الجهة، يؤكد مصدرنا.

واعتبر هاشم محمد أن الوكالة باعتبارها جهاز خاص بتنفيذ مشاريع الجهة، قد شرعت خلال مطلع السنة الجارية في إعداد برنامج عمل لتنفيذ بعض المشاريع الجديدة التي أطلقتها الجهة في بداية 2018، وذلك بغلاف مالي يقدر بمبلغ 780 مليون درهم، وهي المشاريع التي تستهدف، يضيف المصدر ذاته، بناء مقر جديد للجهة بقيمة 77 مليون درهم وإحداث 500 مسكن اقتصادي بمنطقة مهيريز بقرب الميناء، وذلك بهدف خلق تنمية سوسيو اقتصادية لفائدة مهنيي قطاع الصيد.



