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''الفيفا'' تعتمد على قانونين غير مسبوقين في مونديال روسيا

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 10:37 الفيفا تعتمد على قانونين غير مسبوقين في مونديال روسيا | سبور
''الفيفا'' تعتمد على قانونين غير مسبوقين في مونديال روسيا
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، يوم أمس الجمعة ، أن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا التي تنطلق في يونيو المقبل ، ستعرف الاعتماد للمرة الأولى على تقنية حكم الفيديو المساعد

''شوف سبور''

 

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، يوم أمس الجمعة ، أن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا التي تنطلق في يونيو المقبل ، ستعرف الاعتماد للمرة الأولى على تقنية حكم الفيديو المساعد ، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تبديل رابع في حال امتدت المباراة لوقت إضافي.

وأبلغ إنفانتينو للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الفيفا في كولومبيا: ''ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد''، وقال: ''تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار (..) إنه قرار ضروري ومهم جدا وتاريخي''.

وقال إنفانتينو إن هذه التقنية ساعدت على تقليص أخطاء الحكام في المباريات، التي استخدمت فيها.

وكما قال الفيفا في بيان إن الفرق ستتمكن من إجراء تبديل رابع إذا امتدت المباريات لشوطين إضافيين، وصادق المجلس الدولي لكرة القدم على تغيير القاعدة

ويذكر أن تقنية الفيديو استخدمت في الدوري الممتاز الألماني والإيطالي هذا الموسم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

 

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