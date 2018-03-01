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الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تنظم مباراة المنقذين الموسميين

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 09:54 الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تنظم مباراة المنقذين الموسميين | مجتمع
الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تنظم مباراة المنقذين الموسميين
أعلنت القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمدينة القنيطرة أنها ستنظم مباراة اجتياز المنقذين الموسميين لحراسة الشواطئ الإقليمية.

شوف تيفي

أعلنت القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمدينة القنيطرة أنها ستنظم مباراة اجتياز المنقذين الموسميين لحراسة الشواطئ الإقليمية.

وفي إعلان للقيادة الإقليمية توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه أعلنت فيه أنها ستنظم يوم الأربعاء الرابع من أبريل القادم على الساعة الثامنة صباحا الدورة الأولى لاختيار عدد كبير من السباحين المنقذين الموسميين لصيف 2018 لمراقبة شواطئ المهدية و سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام .

وجاء في نفس الإعلان أن مدة عمل السباحين الذين سيجتازون المباراة ستكون لمدة خمسة أشهر من فاتح ماي إلى نهاية شهر سبتمبر .

حيث حددت المديرية الإقليمية بعض الشروط لاجتياز المباراة من بينها السن الذي يجب ألا يقل عن 18 و لا يتجاوز 36 سنة كما أشارت في نفس البلاغ أنه قد تم إعلان يومي 29 و 30 من أبريل القادم كموعد لإجراء الفحوصات الطبية للمرشحين مصحوبين بالوثائق اللازمة بالمصلحة الطبية بثكنة الوقاية المدنية.



 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الوقاية القنيطرة مباراة المنقذين الموسميين

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