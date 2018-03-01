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مثيــر.. مفتـي يكشف عن رأيه في زواج القاصـرات

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 09:49 مثيــر.. مفتـي يكشف عن رأيه في زواج القاصـرات | مجتمع
مثيــر.. مفتـي يكشف عن رأيه في زواج القاصـرات
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في مصر عن رأيه في زواج القاصرات، قائلا: '' زواج القاصرات كان مناسبا لمرحلة سابقة''.

"شوف تيفي"


كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في مصر عن رأيه في زواج القاصرات، قائلا: '' زواج القاصرات كان مناسبا لمرحلة سابقة''.

وأوضح المفتي في حواره الأسبوعي في برنامج ''مع المفتي'' المذاع على ''قناة الناس'' أن زواج القاصرات -أو الصغيرات- كان مناسبا لمرحلة سابقة ومحققا لبعض المصالح في الزمن الأول بما يناسب بيئتهم وأحوالهم، أما الآن فلا؛ فقد اختلفت الأحوال.

وفي هـذا الصدد لفت النظر إلى أن هذا الزواج قد منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شبرمة والإمام الأصم، فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القول بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقا للاختيار الفقهي المنضبط، وهو تماما ما حدث في الأخذ بمسألة ''الوصية الواجبة'' في مصر منذ أكثر من 50 سنة، وهى تجربة فريدة بلا شك، حسب ما أورده موقـع صحيفة "روسيـا اليوم" 

وعن حكم زواج القاصرات أكد المفتي أنه مع منع زواج الصغار أخذا بقول ابن شبرمة والأصم، وحتى على رأي جمهور الفقهاء، فإنه لم يقل أحد منهم بوجوبه أو بندبه، بل لا يتعدى كونه مباحا من وجهة نظرهم، ويكون من حق ولي الأمر في هذه الحالة أن يقيد هذا المباح، ما دام قد ثبت ضرره بشهادة أهل الاختصاص.

‫شوف تيفي

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