مؤلم.. مقتل لاعب كرة قدم بالقرب من منزله ﻿

قتل أحد لاعبي فريق الهلال الساحلي الإيراني لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، ويتعلق الأمر باللاعب عبدالله البزاز 23 سنة بالقرب من منزله في مدينة الحديدة من طرف أحد عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

" شوف سبور"

قتل أحد لاعبي فريق الهلال الساحلي الإيراني لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، ويتعلق الأمر باللاعب عبدالله البزاز 23 سنة بالقرب من منزله في مدينة الحديدة من طرف أحد عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت تقارير إعلامية، أن لاعب كرة القدم رفض الامتثال لتوجهات الحوثيين بالذهاب معهم إلى الجبهات ضمن عملية تجنيد قسري تمارسها الميليشيات داخل الأحياء السكنية ليتم قتله بالقرب من منزله.

وأفادت ذات المصادر أن مقتل اللاعب البزاز مثل صدمة لكل الرياضيين في كرة القدم بمحافظة الحديدة سيما أن اللاعب من أبرز الوجوه الرياضية لنادي الهلال الساحلى.





