نيمار وعد زملاءه السابقين بعدم التوقيع لريال مدريد ﻿



" شوف سبور "



كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار داسيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان قطع وعدا لزملائه السابقين في برشلونة بعدم التوقيع لفريق ريال مدريد لكن بشرط إذا كان النادي الكتالوني يريد إعادته للكامب نو.



وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل أنهت موسمه، وتبعها خروج مخيب للنادي الملكي من دور 16 في دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي أكدت تقارير رغبته في مغادرة باريس والعودة إلى إسبانيا لكن هذه المرة من بوابة ريال مدريد.



وتناول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني العشاء مع والد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على حد قول موقع دياريو غول.



وكشف التقرير الصحفي عن تلقي بيريز وعدا من والد نيمار بأنه سيفعل كل ما في وسعه حتى يقنع باريس سان جيرمان بفكرة فسخ عقد نجله بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى صفوفهم مقابل 222 مليون يورو.

وانضم النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لكن التكهنات تشير إلى أن نجم سانتوس السابق غير سعيد.







