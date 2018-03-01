هذه أثمنة تذاكر نهائي عصبة أبطال أوروبا...وهذا عددها ﻿

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،الجمعة، عن تخصيص أكثر من ثلث عدد تذاكر نهائي دوري الأبطال التي تقام في كييف أواخر شهر ماي المقبل للمسؤولين والمستشهرين ، ونحو 41 ألف تذكرة للجمهور.

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،الجمعة، عن تخصيص أكثر من ثلث عدد تذاكر نهائي دوري الأبطال التي تقام في كييف أواخر شهر ماي المقبل للمسؤولين والمستشهرين ، ونحو 41 ألف تذكرة للجمهور.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له، إن 40700 تذكرة ستكون متاحة ''للمشجعين والجمهور''، أما بقية التذاكر وعددها 22300 تذكرة فقد خصصت للجنة المحلية المنظمة، وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء التجاريين، وهيئات البث وبرامج الضيافة.

وحسب ذات البيان فإن الفرق ستحصل على 17 ألف تذكرة، في حين ستطرح 6700 تذكرة للبيع لجمهور اللعبة الشعبية الأولى بالعالم عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويصل ثمن تذاكر المباراة إلى 70 يورو (86 دولارا) على أقل تقدير، و450 يورو على أقصى تقدير حسب وكالة رويترز.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن سعر التذاكر لم يعرف أي تغيير في كل الفئات مقارنة بنهائي العام الماضي الذي أقيم في ملعب الألفية في كارديف الويلزية.

وستقام المباراة النهائية في 26 ماي في العاصمة الأوكرانية.