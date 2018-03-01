 بركان يواجه النادي الافريقي التونسي بإضافة 10 آلاف متفرج ﻿
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بركان يواجه النادي الافريقي التونسي بإضافة 10 آلاف متفرج

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 05:54 بركان يواجه النادي الافريقي التونسي بإضافة 10 آلاف متفرج | سبور
بركان يواجه النادي الافريقي التونسي بإضافة 10 آلاف متفرج
يخوض فريق نهضة بركان لكرة القدم، مباراة قوية أمام النادي الافريقي التونسي، يوم غد السبت، برسم إياب الدور الأول من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

'' شوف سبور''

يخوض فريق نهضة بركان لكرة القدم، مباراة قوية أمام النادي الافريقي التونسي، يوم غد السبت، برسم إياب الدور الأول من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ويواجه الفريق البركاني خصمه أمام 40 ألف متفرج بعدما تمكن خصمه من إقناع السلطات التونسية، بإضافة 10 آلاف تذكرة لجماهيره، التي ستحضر اللقاء المقرر إجراؤه بملعب رادس.

ومعلوم أن اللجنة المنظمة للقاء قد طبعت 30 ألف تذكرة ليتم إضافة 10 آلاف أخرى تلبية لمطلب جمهور الفريق.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين النهضة البركانية والنادي الافريقي، انتهت بفوز النهضة بحصة 1-3 .

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب نهضة بركان النادي الافريقي التونسي

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