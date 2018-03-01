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معهد باستور يوضح: ها علاش كنديرو التحاليل فـأوروبا

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 05:40 معهد باستور يوضح: ها علاش كنديرو التحاليل فـأوروبا | مجتمع
معهد باستور يوضح: ها علاش كنديرو التحاليل فـأوروبا
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''شوف تيفي''

نفت إدارة معهد باستور المغرب، يومه الجمعة، ما تم نشره من معطيات حول لجوء معهد باستور المغرب إلى إنجاز بعض التحاليل في مختبرات خاصة دولية.

وأوضح المعهد في بلاغ له، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنه ومنذ إحداث مركز التحاليل الطبية بمعهد باستور المغرب خلال سنة 1990 أي ما يناهز 28 سنة، وعلى غرار باقي المختبرات البيولوجية الخاصة بالمغرب، فإنه كان دائما يلجأ الى مختبرات خاصة دولية من أجل إنجاز بعض التحاليل، وذلك بسبب قلة الطلب عليها الشيء الذي لا يحفز على اقتناء الآلات اللازمة لهذه التحاليل.

وأكد المعهد أن عدد التحاليل التي يقوم المعهد بإنجازها عبر اللجوء إلى مختبرات خاصة لا يمثل سوى 2 في المائة من مجموع التحاليل الطبية التي تتم معالجتها داخل مختبرات المعهد والتي بلغ عددها 104.105 تحليلا خلال سنة2017.

وأشار المعهد كذلك إلى أن اللجوء إلى بعض المختبرات الخاصة الدولية من أجل القيام ببعض التحاليل، يدخل في إطار الاستراتيجية الاحترازية التي ينهجها المعهد من أجل تلبية متطلبات التشخيص الطبي، بغرض بلوغ هدف إرضاء المواطن من جهة وترشيد النفقات من جهة أخرى.

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