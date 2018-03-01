الدفاع الجديدي يخصص منحة مالية مهمة للاعبيه لتجاوز فيتا كلوب الكونغولي ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي، خصص منحة مالية مهمة للاعبيه من أجل تجاوز فيتا كلوب الكونغولي في إياب الدور الاول من دورى أبطال افريقيا، التي سيخوضها

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي، خصص منحة مالية مهمة للاعبيه من أجل تجاوز فيتا كلوب الكونغولي في إياب الدور الاول من دورى أبطال افريقيا، التي سيخوضها يوم الأحد المقبل، بملعب الشهداء بكنشاسا.

وكشفت نفس المصادر، أن إدارة الفريق الدكالي، خصصت 20 ألف درهم ، لتحفيز اللاعبين من أجل العودة ببطاقة التأهل من كينشاسا.

ويذكر أن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، كان قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدف للاشيء، من توقيع سايمون مسوفا.