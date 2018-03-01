مثير..مُسن فقير كيبيع الخبز لُقا الملاير فحاوية للأزبال..وما قام به لا يصدق ﻿

عثر خباز مسن من مدينة فرانكفورت الواقعة بولاية هيسن غربي ألمانيا، مؤخرا، على حقيبة ضخمة تحتوى على 8 ملايين يورو، داخل صندوق قمامة.

''شوف تيفي''

عثر خباز مسن من مدينة فرانكفورت الواقعة بولاية هيسن غربي ألمانيا، مؤخرا، على حقيبة ضخمة تحتوى على 8 ملايين يورو، داخل صندوق قمامة.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''بيلد'' الألمانية فإن الخباز وبعد عثوره على الحقيبة، توجه بها إلى الشرطة لإعتقاده بأنه سينال ثروة لن تقل عن 15 في المائة من إجمالي المبلغ، أي مليون و200 ألف يورو، والتي يضمنها القانون للأمناء ممن يعيدون الأموال الضائعة لأصحابها.

وأضافت الصحيفة أن مفاجأة غير سارة كانت بانتظار ''الخباز'' لدى وصوله إلى الشرطة، حيث تبين أنها أموال مزيفة، تستخدم في ألعاب الأطفال، غير أنها عالية الجودة لدرجة جعلتها تشابه الأصلية تمامًا.