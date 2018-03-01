بودريقة يعود لتسيير فريق الرجاء البيضاوي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، يتواجد ضمن اللجنة المؤقتة التي ستسير الفريق الأخضر برئاسة محمد أوزال ، خلال المرحلة المقبلة، إلى غاية عقد

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، يتواجد ضمن اللجنة المؤقتة التي ستسير الفريق الأخضر برئاسة محمد أوزال ، خلال المرحلة المقبلة، إلى غاية عقد الجمع العام الاستثنائي نهاية الموسم الحالي، من أجل انتخاب رئيس و مكتب جديديْن.

يذكر أن محمد أوزال الذي سيرأس اللجنة المؤقتة، كان قد عقد اجتماعا مع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، لمناقشة الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الأخضر، والخروج بحلول جذرية لحل هذه الأزمة التي تؤرق جميع الرجاويين .