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نجم ريال مدريد مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 04:57 نجم ريال مدريد مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات | سبور
نجم ريال مدريد مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات
اتهمت مصلحة الضرائب الاسبانية، تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقا بالتهرب الضريبي بين 2010 و2012، مطالبة بعقوبة سجنية له تمتد ل 8 سنوات ونصف.

'' شوف سبور''

اتهمت مصلحة الضرائب الاسبانية، تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني سابقا بالتهرب الضريبي بين 2010 و2012، مطالبة بعقوبة سجنية له تمتد ل 8 سنوات ونصف.

وذكرت تقارير إعلامية، أن محامي الدولة الذي يمثل مصلحة الضرائب في هذه القضية، يوجه إلى لاعب الوسط الدولي السابق ثلاث تهم تتعلق بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، في حين لم تكشف النيابة العامة بعد عن مطالبها.

وحسب ذات المصادر، فإن محكمة مدريد أقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى ألونسو ''تستند إلى أسس كافية'' لإعادة فتح الملف من جديد .

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