فضيحة بجلاجل وبالصورة.. تفاصيل تصوير سياسية شبه عارية أمام ضريح بفاس ﻿

أثارت ناشطة سياسية تونسية تدعى ''داليا مبروك'' موجة عارمة من الاستنكار والاستهجان بين نشطاء شبكات التواصل المغاربة والتونسيين، بعد أن ظهرت في إحدى الصور خلال زيارتها لمدينة فاس المغربية، وهي ''شبه

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أثارت ناشطة سياسية تونسية تدعى ''داليا مبروك'' موجة عارمة من الاستنكار والاستهجان بين نشطاء شبكات التواصل المغاربة والتونسيين، بعد أن ظهرت في إحدى الصور خلال زيارتها لمدينة فاس المغربية، وهي ''شبه عارية'' داخل ضريح ''مولاي إدريس زرهون''.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمرشحة التونسية للانتخابات البلدية على القائمة المستقلة ''الأمل''، وهي تجلس داخل الضريح واضعة على كتفها ''وشاحا'' كبيرا لتغطية كتفها وصدرها اللذين كانا شبه مكشوفين، في حين ظهرت أرجلها عارية حيث كانت ترتدي''شورت''.

وعبر نشطاء شبكات التواصل عن استهجانهم لما أقدمت عليه ''مبروك''، معتبرين ذلك ''استباحة لحرمة دور العبادة واستهتارا بالقيمة الدينية والرمزية وبالمكانة التي تحظى بها الأضرحة بالمغرب''، في حين طالب إسلاميون تونسيون بـ''محاكمتها''.