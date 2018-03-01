حصري وبالفيديو.. أمعنان يكشف لـ '' شوف سبور'' حقائق مثيرة عن المرنيسي والناصيري حول قضية تعاقده مع الوداد ﻿

كشف حسام أمعنان لاعب فريق نهضة بركان لكرة القدم، أن فريقه السابق المغرب الفاسي لم يقم باي حجزعلى شقته من أجل تسديد قيمة مالية تقدر بـ 190 مليون سنتيم.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف حسام أمعنان لاعب فريق نهضة بركان لكرة القدم، أن فريقه السابق المغرب الفاسي لم يقم باي حجزعلى شقته من أجل تسديد قيمة مالية تقدر بـ 190 مليون سنتيم.

وقال أمعنان في اتصال هاتفي حصري لـ '' شوف سبور''، إنه لا زال يتصرف في شقته و لم يتوصل باي حكم قضائي أو رسالة من المحكمة بخصوص الحجز على شقته، معبرا عن استغرابه للبلاغ الذي نشره فريقه السابق المغرب الفاسي.

وأوضح لاعب فريق نهضة بركان، أنه وقع على وثيقة في مصلحة إدارية '' المقاطعة'' كالتزام بينه وبين الرئيس من أجل دفع 190 مليون في حال قرر الرحيل بمفرده عن النادي، إلا ان الامر كان مختلفا تماما بحكم أن عقده تم بيعه لفريق الوداد وبالتالي على الفريق الأحمر تسديد ما تبقى من الصفقة.

وتابع قائلا :'' وقعت على عقد G5 مع فريق الوداد البيضاوي وكل الخلافات التي يتم تداولها تعود لسعيد الناصيري ومحمد المرنيسي ولا علاقة لي بها''.