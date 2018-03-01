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فضيحة..بونات المازوط تورط عشيقات رؤساء جماعات

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فضيحة..بونات المازوط تورط عشيقات رؤساء جماعات

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فضيحة..بونات المازوط تورط عشيقات رؤساء جماعات

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 03:40 فضيحة..بونات المازوط تورط عشيقات رؤساء جماعات | مجتمع
فضيحة..بونات المازوط تورط عشيقات رؤساء جماعات
كشفت تقارير أنجزت على مستوى رفيع، بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع ''بونات المازوط''.

''شوف تيفي''

كشفت تقارير أنجزت على مستوى رفيع، بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع ''بونات المازوط''.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الخاص بنهاية الأسبوع فقد رصد ''رادار'' المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل الفصول المختصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات إلى مجال البيع والشراء، في بعض محطات البنزين باتفاق مسبق مع أربابها، أو بعض المستخدمين الذين يحولون ''البونات'' إلى نقود وهي الأموال التي يوظفها العديد من المنتخبين الكبار في شراء صمت بعض المستشارين وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع الميزانيات على المناقشة والتصويت.

وتفيد معلومات حصلت عليها ''الصباح'' أن رئيس جماعة معروفا بجهة الرباط سلا القنيطرة، كان يقود سيارة أجرة كبيرة قبل أن يتحول إلى تاجر في السياسة والانتخابات يجني أرباحا مهمة من عائدات بيع ''بونات المازوط'' بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين، وصمت مطبق من قبل رجل سلطة ''نافذ'' له علاقة صداقة متينة معه، بحكم أن الثاني يتحكم في كل الصفقات رغم أن القانون الجديد منح كل الصلاحيات لرؤساء المجالس الإقليمية، وحولهم إلى آمرين بالصرف.

وأفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت، مؤخرا، تحقيقات مع رئيس جماعة، وسألته عن أسباب ارتفاع وتضخم لترات الوقود المخصصة لسيارات المصلحة، ولم يجد جوابا مقنعا يرد به، سوى قوله إحدى السيارات كان خزانها مثقوبا دون أن ينتبه إليه السائق، الموظف الجماعي.

وفي بعض المدن، بات الناخبون يعرفون أسماء من تتاجر بالبونات كما يعرفون العشيقات اللواتي تتناوب سيارتهن من حين لآخر على محطات البنزين المتعاقد معها من أجل ملء خزانات بالوقود والانصراف دون ضجيج ودون أداء بل في بعض الأحيان تعمل ''عشيقات'' بعض الرؤساء على تصريف ''البونات'' إلى ''سيولة'' دون الحاجة إلى ملء سيارتهن بالوقود.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خزانات السائق المازوط العشيقات رؤساء الجماعات

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