بسبب رمضان..هذا هو الموعد الجديد لمهرجان موازين ﻿

أعلنت إدارة مهرجان موازين،صباح أمس الجمعة، رسميا مشاركة النجم ''برونو مارس'' في الدورة المقبلة، علما أنه يحيي حفلا لأول مرة في إفريقيا يوم الأربعاء 27 يونيو المقبل، على منصة السويسي في الرباط .

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أعلنت إدارة مهرجان موازين،صباح أمس الجمعة، رسميا مشاركة النجم ''برونو مارس'' في الدورة المقبلة، علما أنه يحيي حفلا لأول مرة في إفريقيا يوم الأربعاء 27 يونيو المقبل، على منصة السويسي في الرباط .

وأعلنت جمعية مغرب الثقافات، قبل شهور، أن موعد موازين هذه السنة تغير لكي لا يصادف حلول شهر رمضان الكريم.

وينظم موازين هذه السنة في الفترة الممتدة بين 22 يونيو المقبل و30 من الشهر نفسه، بعد سنوات من تنظيم المهرجان منتصف شهر ماي.

أما بخصوص أول نجم أعلن مشاركته رسميا في الدورة 17 ل ''موازين'' فقد حاز ''مارس'' 6 جوائز غرامي العالمية هذه السنة فقط، كما يحظى بشهرة كبيرة على الشبكات الإجتماعية، حيث يتابعه أزيد من 150 مليون معجب ويعتبر ''برونو مارس'' صاحب الكليب الخامس الأكثر مبيعا، مع أزيد من 3 ملايير مشاهدة على ''يوتوب''.

يذكر أن تسريبات عن الدورة 17 من مهرجان '' موازين'' أفادت بأن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ستشارك في الدورة على منصة النهضة.