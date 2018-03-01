محاكمة رئيس دولة سابق بتهم ثقيلة غير متوقعة ﻿

وجه الادعاء العام في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، للرئيس السابق جاكوب زوما اتهامات بالفساد وغسل الأموال، حيث يواجه 16 اتهاما من بينها الاحتيال والفساد وغسل الأموال.

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وجه الادعاء العام في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، للرئيس السابق جاكوب زوما اتهامات بالفساد وغسل الأموال، حيث يواجه 16 اتهاما من بينها الاحتيال والفساد وغسل الأموال.

وكشفت مصادر جنوب إفريقية رسمية أن الرئيس السابق لجنوب إفريقيا سيحاكم بتهم تتعلق بالفساد خاصة بصفقة أسلحة قيمتها 30 مليار راند، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، في أواخر التسعينيات، مضيفة أن هناك احتمالات معقولة لمقاضاة زوما بنجاح على التهم الواردة في لائحة الاتهام.

وكان الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا قد قرر، الشهر الماضي، عزل الرئيس زوما من منصبه، وتعيين سيريل رامافوسا بدلا منه.