مؤلم.. مصرع تلميذ في حادثة سير خطيرة بالحسيمة وأشنو وقع ﻿

شهدت مدينة الحسيمة اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة بمركز جماعة إساكن، لقي على إثرها تلميذ لا يتجاوز عمره 16 سنة مصرعه، فيما أصيب تلميذين آخرين.

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شهدت مدينة الحسيمة اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة بمركز جماعة إساكن، لقي على إثرها تلميذ لا يتجاوز عمره 16 سنة مصرعه، فيما أصيب تلميذين آخرين.

وفي تفاصيل الحادثة حسب مصادر محلية من عين المكان فإن الهالك كان رفقة صديقيه يتجولون على جنبات الطريق قبل أن تفاجئهم حادثة سير بين سيارتين خفيفتين مخلفتا مصرع تلميذ وإصابة زميليه بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات فيما نقل المصابين الإثنين إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة قصد تلقيهم للعلاجات الضرورية.