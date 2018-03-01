 صادم وبالأرقام..50 ألف رضيع كيتولودو في المغرب بطريقة غير شرعية وأمهات عازبات كينتاحرو ولا كيقتلو الرضع ﻿
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صادم وبالأرقام..50 ألف رضيع كيتولودو في المغرب بطريقة غير شرعية وأمهات عازبات كينتاحرو ولا كيقتلو الرضع

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 01:53 صادم وبالأرقام..50 ألف رضيع كيتولودو في المغرب بطريقة غير شرعية وأمهات عازبات كينتاحرو ولا كيقتلو الرضع | مجتمع
صادم وبالأرقام..50 ألف رضيع كيتولودو في المغرب بطريقة غير شرعية وأمهات عازبات كينتاحرو ولا كيقتلو الرضع
رقم صادم، كشفت عنه صحيفة''لوموند'' الفرنسية،من خلال تحقيق أنجزته بالمغرب أكد أن عدد الولاداة غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج في المغرب، وصل ل 50 ألف طفل سنويا، بالرغم من أن المملكة المغربية

"شوف تيفي"

رقم صادم، كشفت عنه صحيفة''لوموند" الفرنسية،من خلال تحقيق أنجزته بالمغرب أكد أن عدد الولاداة غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج في المغرب، وصل ل 50 ألف طفل سنويا، بالرغم من أن المملكة المغربية تحظر العلاقات خارج الزواج والإجهاض.

وفي تناولها لهذا الموضوع، تطرقت الصحيفة الفرنسية، يومه الجمعة، إلى حالة أم مغربية عازبة تبلغ من العمر 20 سنة، وضعت مولودها قبل أربعة أشهر والتي اعترفت بأنها كانت تفكر في الانتحار والتخلص من رضيعها، بعد أن وجدت نفسها في الشارع بسبب حملها بطريقة غير شرعية، إلا أن تدخل جمعية'' إنصاف" حالت دون قيام الشابة بهذه الخطوة .

وأكدت الصحيفة أن جمعية إنصاف المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، تستقبل الأمهات العازبات اللواتي يجدن أنفسهن وحيدات بعد تخلي الشريك والأسرة عنهن، حيث يتم تقديم الدعم لهن لعدة أشهر ، حتى ولادة الطفل.

وقالت مريم العثماني ، رئيسة الجمعية، تضيف الصحيفة، إن معظم الأمهات العازبات، وجدن أنفسهن حاملات لأنهن يتقن في الشريك الذي يعدهن بالزواج، مشيرة إلى أن بعض الشابات وبسبب الحمل غير الشرعي تقررن الانتحار.

وأوضحت''لوموند" أن المغرب الذي تكون فيه عقوبة العلاقة خارج إطار الزواج أو الاجهاض هي السجن، يعرف تسجيل 50 ألف ولادة خارج إكار الزواج في السنة الواحدة، مشيرة إلى أن الخوف من السجن ومن الأسر، يدفع أمهات عازبات إلى التخلي أو التخلص من أطفالهن.

وأكدت الجمعية المذكورة أن الأرقام المسجلة تشير إلى تسجيل التخلي عن 24 رضيع يوميا، ويتم العثور على جثة 300 رضيع سنويا مرمية في صناديق القمامة بالبيضاء، لأن الأمهات لا يملكن الشجاعة للجوء إلى دار الأيتام أو للشرطة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمهات عازبات الرضع الأرقام

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