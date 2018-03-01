مثير وغير متوقع.. العيالات علاش قادين.. شوفو شحال خسر تطبيق''سناب شات" بسبب غضبة النجمة ريهانا عليهم في نهار واحد وها علاش ﻿

تسببت غضبة الفنانة العالمية ریھانا على''سناب شات'' في انھیار أسھم الشركة وخسرت بذلك 800 ملیون دولار، حيث هوت أسھم شركة التواصل الاجتماعي في البورصة الأمریكیة الیوم الجمعة إلى مستويات غير مسبوقة،

شوف تيفي

تسببت غضبة الفنانة العالمية ریھانا على''سناب شات" في انھیار أسھم الشركة وخسرت بذلك 800 ملیون دولار، حيث هوت أسھم شركة التواصل الاجتماعي في البورصة الأمریكیة الیوم الجمعة إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أزمة مع المغنیة الشھیرة. المغنیة طلبت من 60 ملیون متابع عبر''انستغرام" حذف تطبیق سناب شات، بعدما سمح ببث إعلان یتضمن إھانة لھا ویذكرھا بتعرضھا للتعنیف من صدیقھا كریس براون.

ریھانا قالت إنھا لا تمتلك مشاعر لتجرح بسبب الإھانة التي تعرضت لھا، لكنھا تجد الإعلان مسيء لملایین النساء اللواتي یتعرضن للعنف المنزلي ویحتجن للمساندة، في حين قدم''سناب شات" اعتذارا لریھانا، لكنھا رفضت الاعتذار ما تسبب في انھیار أسھم الشركة، وخسارتھا لـ 800 ملیون دولار.