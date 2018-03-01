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هذا ما قررته المحكمة في حق بطل صناعة الأفلام الإباحية الذي اعتقل بغرفة نومه وها أشنو حصلوه كيدير + تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 01:21 هذا ما قررته المحكمة في حق بطل صناعة الأفلام الإباحية الذي اعتقل بغرفة نومه وها أشنو حصلوه كيدير + تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
هذا ما قررته المحكمة في حق بطل صناعة الأفلام الإباحية الذي اعتقل بغرفة نومه وها أشنو حصلوه كيدير + تفاصيل صادمة
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، مساء اليوم الجمعة، إحالة المهاجر المغربي المقيم بالديار الأمريكية، بطل صناعة الأفلام الإباحية بغرفة نومه بدوار الغريبي بمزوضة، أمام أنظار الوكيل

شوف تيفي:

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، مساء اليوم الجمعة، إحالة المهاجر المغربي المقيم بالديار الأمريكية، بطل صناعة الأفلام الإباحية بغرفة نومه بدوار الغريبي بمزوضة، أمام أنظار الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بمراكش بحكم الاختصاص.

ويتابع الموقوف البالغ من العمر 36 سنة من أجل تهمة هتك عرض قاصرتين وتصوير أفلام جنسية للمغرر بهما، حيث تم اعتقاله أول أمس الأربعاء بعدما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط، من توقيفه بإحدى دواوير جماعة مزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة تقنية''كاميرا فيديو"، وذظلك حسب مصادر محلية.

المصادر ذاتها كشفت أن عملية الاعتقال جاءت فور توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط، بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العام محتوى للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين كل واحدة منهما على انفراد إلى جانب شاشة تلفاز عملاقة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.

‫شوف تيفي

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أفلام إباحية مهاجر مغربي

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