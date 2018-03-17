جد خطير وبالصور.. مضاربة خايبة فمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وهاشنو وقع ﻿

تصفية حسابات بالدماء على طريقة المافيا، تلك التي عرفها مقر موخاريق اليوم الجمعة بالرباط، وذلك بعدما هجم مجموعة من الأشخاص على مقر الاتحاد المغربي للشغل، وأصابوا أحد الأشخاص الذي كان بداخله.

شوف تيفي

تصفية حسابات بالدماء على طريقة المافيا، تلك التي عرفها مقر موخاريق اليوم الجمعة بالرباط، وذلك بعدما هجم مجموعة من الأشخاص على مقر الاتحاد المغربي للشغل، وأصابوا أحد الأشخاص الذي كان بداخله.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بإنزال أنصار أحد قياديي النقابة (أ.خ.ب)، ما ترتب عنه مواجھات واعتداءات على أعضاء المكتب النقابي لریضال، من خلال عملیة اقتحام موقع الاتحاد المغربي للشغل بالقوة.

وكشفت صور توصلت بها''شوف تيفي" مدى خطورة الاعتداء الذي أصيب به أحد النقابیین بجرح غائر على مستوى الجبھة، خلال تواجده بمقر النقابة الذي شھد أعمال تخریب وبلطجة طالت كل من تواجد بمقر الاتحاد المغربي للشغل.

وأضافت المصادر ذاتها أن صراعات يعرفها الاتحاد المغربي للشغل واتهامات بين قيادييه، سنعود إليها بالتفصيل لاحقا.