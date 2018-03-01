هادشي خطير.. مدرس اسباني يعتدي جنسيا على 10 تلميذات مغربيات وها كيفاش ﻿

اعتقلت عناصر الشرطة بسبتة المحتلة، مدرسا إسبانيا في عقده الخامس، بعد اتهامه بالإعتداء الجنسي على 10 تلميذات من أصول مغربية، وسط مؤسسة تربوية بشارع''كاييريال''.

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اعتقلت عناصر الشرطة بسبتة المحتلة، مدرسا إسبانيا في عقده الخامس، بعد اتهامه بالإعتداء الجنسي على 10 تلميذات من أصول مغربية، وسط مؤسسة تربوية بشارع''كاييريال".

وكشفت مصادر محلية بالمدينة المذكورة ليلة الجمعة السبت، أن الصدفة أدت إلى اكتشاف جرائم هذا الوحش الآدمي في حق الطفلات من أظصول مغربية، موضحة أن شكاية أم إحدى الضحايا لدى الشرطة، كشفت أن جارتها ضبطت''البيدوفيل" الإسباني متلبسا وهو يمارس شذوذه الجنسي على ابنتها، بعد أن نجح في إغرائها بقطع من الحلوى واستدراجها إلى مخزن داخل المؤسسة.

وأكدت ذات المصادر، أن المتهم المسمى (خوان)، هتك عرض مجموعة من الطفلات دون السابعة من العمر، معتمدا الأسلوب نفسه، في استدراجهن إلى مخزن داخل المؤسسة، وأحيانا اصطحابهن إلى مستودع قريب من المؤسسة، ثم يمارس شذوذه عليهن، حيث تمت إحالته على القضاء في حالة اعتقال، إلى حين انتهاء التحقيقات والحكم عليه.