مثير وبالصورة.. بعد فضيحة كليب حاتم إدار.. نيبا رجع عاوتاني في كليب جديد وهذه تفاصيله ﻿

بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الناشط الفايسبوكي''نيبا'' بسبب مشاركته في كليب حاتم إدار الجديد''بنات الدنيا''، عاد الناشط المذكور مرة أخرى للمشاركة في كليب لأغنية شعبية

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بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الناشط الفايسبوكي''نيبا" بسبب مشاركته في كليب حاتم إدار الجديد''بنات الدنيا"، عاد الناشط المذكور مرة أخرى للمشاركة في كليب لأغنية شعبية

وحسب معطيات حصرية فإن الأغنية تعود للفنان الشعبي سيراج منير، وهي أغنية عنوانها''مولات الجلابة"، ويؤدي فيه''نيبا" دور خياط، ويقع في مجموعة من المواقف الطريفة والكوميدية، وهي من كلمات وألحان عزيز ريمان.

وكان''نيبا" قد أثار الجدل بسبب كليب إدار، وتمثيله رفقة الناشط الفايسبوكي الشهير أدومة، وهو ما جعل الكليب يحقق انتشارا واسعا، وانتقادات عديدة.