الجامعة ترفض منح الصحابي رخصة تدريب فريق سريع واد زم ﻿

كشفت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عدم منح ترخيص ثاني للإطار الوطني فؤاد الصحابي من أجل تدريب فريق سريع واد زم إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

شوف سبور

كشفت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عدم منح ترخيص ثاني للإطار الوطني فؤاد الصحابي من أجل تدريب فريق سريع واد زم إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الجامعة، أنه بعد إطلاع أعضاء اللجنة المكلفة من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماعه بتاريخ 5 مارس 2018 على جميع الوثائق المكونة لهذا الملف وتداولهم في الموضوع، اتفقوا بالإجماع على أن قرار لجنة قانون اللاعب لعدم منح رخصة ثانية لفائدة الدرب فؤاد الصحابي صائب، وينسجم مع القوانين الجاري بها العمل وخاصة المادة 63 من قانون المسابقات.

وبهذا الخبر سيكون فريق واد زم مجبرا على البحث عن مدرب جديد خلفا للمدرب محمد البكاري المقال بسبب سوء النتائج.