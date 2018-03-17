 عاجل وبالصورة.. متولي يتوصل باستدعاء من ولاية أمن الدارالبيضاء..هل له علاقة برونار؟؟ ﻿
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عاجل وبالصورة.. متولي يتوصل باستدعاء من ولاية أمن الدارالبيضاء..هل له علاقة برونار؟؟

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 23:15 عاجل وبالصورة.. متولي يتوصل باستدعاء من ولاية أمن الدارالبيضاء..هل له علاقة برونار؟؟ | سبور
عاجل وبالصورة.. متولي يتوصل باستدعاء من ولاية أمن الدارالبيضاء..هل له علاقة برونار؟؟
توصلت شوف سبور قبل قلبل، بنسخة من الاستدعاء الذي توصل به محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي من طرف ولاية الأمن للدار البيضاء.

شوف سبور

توصلت شوف سبور قبل قلبل، بنسخة من الاستدعاء الذي توصل به محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي من طرف ولاية الأمن للدار البيضاء.

ولم نعلم ما إن كان الاستدعاء الذي توصل به متولي له علاقة بالدعوة القضائية التي من المنتظر أن يرفعها هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم على الأخير بعد اتهامه بالفساد بخصوص اختياراته التقنية للأسود.

ونشرت مجلة رياضية قطرية حوارا مطولا لمحسن متولي يتهم فيه رونار بتوصله بهدايا من وكلاء اللاعبين قبل توجيه الدعوة لخوض المعسكرات التدريبية.

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