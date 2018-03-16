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عاجل وبالصورة..سوري خطف تلميذة قاصر محجبة بفاس ووالديها غادي يحماقو+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 22:48 عاجل وبالصورة..سوري خطف تلميذة قاصر محجبة بفاس ووالديها غادي يحماقو+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..سوري خطف تلميذة قاصر محجبة بفاس ووالديها غادي يحماقو+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أسرة تقطن بحي عوينة الحجاج بفاس، تقدمت قبل قليل من يومه الجمعة، بشكاية للمصالح الأمنية تتهم فيها تاجرا سوريا بخطف ابنتهم البالغة من العمر 15 سنة والتي اختفت عن الأنظار

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أسرة تقطن بحي عوينة الحجاج بفاس، تقدمت قبل قليل من يومه الجمعة، بشكاية للمصالح الأمنية تتهم فيها تاجرا سوريا بخطف ابنتهم البالغة من العمر 15 سنة والتي اختفت عن الأنظار منذ أسبوعين.

وأكد المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق ب "خديجة" التلميذة البالغة من العمر 15 سنة، اختفت عن الأنظار رفقة السوري الذي يعمل تاجرا لمواد التجميل، بعد أخذها لكمية مهمة من العطور من محل والدتها، مشيرا إلى أن السوري كان يلتقي بالقاصر بشكل مستمر في الآونة الإخيرة وهو الأمر الذي أكدته أقرب صديقة لها.

وأشار المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وبعد فتحها لتحقيق بناء على الشكاية التي توصلت بها، استمعت لوالدة المختفية وأيضا لصديقتها التي كشفت عن العديد من المعطيات.

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المغرب شوف تيفي تلميذة المصالح الأمنية الشكاية السوري

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