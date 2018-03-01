عاجل..بعد مشاداة كلامية بين النيابة العامة والجامعي:هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال الاثنين المقبل، وذلك بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس التأجيل، عقب وقوع مشاداة كلامية بين حكيم الوردي ممثل النيابة العامة والنقيب عبد الرحيم الجامعي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن المشاداة الكلامية، وقعت خلال الاستماع للمعتقل أشرف اليخلوفي، مشيرا إلى أن الزفزافي دخل على الخط وبدأ في الصراخ وهو يطالب برفع الجلسة بسبب شعوره بالتعب.

وأضاف الموفد بأن الحسيني كروط محامي الطرف المدني، طلب من القاضي الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين.