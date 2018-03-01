عزيز أخنوش يشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية بتزنيت ﻿

حل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة أحمد حجي وعامل اقليم تيزنيت سمير اليزيدي وكذا وفد كبير من مسؤولي الوزارة، اليوم الجمعة بإقليم

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حل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة أحمد حجي وعامل اقليم تيزنيت سمير اليزيدي وكذا وفد كبير من مسؤولي الوزارة، اليوم الجمعة بإقليم تيزنيت، حيث أشرف على إطلاق عدد من المشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر كما وقف على مدى تقدم عدد من المشاريع.

وقام أخنوش بإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التي تهم غرس أشجار الأركان وتهيئة مسالك وطرق قروية، بالإضافة لمشاريع للإستثمار الفلاحي الخاص في أراضي الجموع، حيث تهدف هذه المشاريع إلى الرفع من المساحات المستغلة فلاحيا وتنمية سلاسل الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وفك العزلة عن العالم القروي وخلق فرص الشغل للساكنة المحلية.

ويهدف المشروع الأول تخليف الأركان على مساحة 750 هكتار بكلفة 28.012 مليون درهم لفائدة 467 مستفيد، في حين المشروع الثاني يخص غرس 10000 هكتار في أفق 2023 في إطار شراكة ما بين الدولة المغربية والصندوق الأخضر للمناخ. بتكلفة إجمالية قدرها 49.2 مليون دولار، يهدف المشروع الى تطوير زراعة الأركان كنموذج اقتصادي قادر على التكيف مع تغيرات المناخ وقادر على تنمية المناطق الهشة وعلى تحسين دخل الساكنة المحلية. و يهم هدا المشروع مناطق سوس ماسة ، ومراكش آسفي، وكلميم واد نون.

ويهدف المخطط من خلال عقد برنامج بين الحكومة والمنظمات المهنية إلى زراعة 10.000 هكتار في أفق العام 2020، حيث بلغت المساحة المزروعة بجهة سوس ماسة 4005 هكتار باستثمار مالي بلغ 205 مليون درهم.

وأطلق أخنوش مشاريع الاستثمار الفلاحي للخواص في اراضي الجموع بجماعات وجان وسيدي أحمد اوموسى، وتهم هذه المشاريع مساحة 1184 هكتار لفائدة 4 مستثمرين بكلفة إجمالية قدرها 95.84 مليون درهم، حيث يهدف هذا المشروع في الاستغلال الأمثل لأراضي الجموع ودعم القطاع الخاص لأحداث مشاريع فلاحية وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي المعتمدة في مخطط المغرب الأخضر وخلق فرص شغل لفائدة الساكنة وكذا المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، فضلا عن إطلاق مشروع بناء وتعبيد الطريق الرابطة ما بين الطريق الإقليمية رقم 1900 وإلماتن في إطار صندوق التنمية القروية لفك العزلة وربط ازيد من 14 دوارا يمثولون حوالي 2400 نسمة بالطريق الإقليمية 1900 على طول 16.5 كلم بغلاف مالي اجمالي يقدر ب 16.146 مليون درهم. وفي نفس السياق تم إطلاق أشغال وتعبيد الطريق الرابطة ما بين ط.إ رقم 1900 و أكرض ميمون على طول 6.2 كلم.

من جهة أخرى قام أخنوش بإطلاق أشغال تخليف شجر اللوز على مساحة 50 هكتار مزودة بالري بالتنقيط في اطار مشروع تنمية سلسلة اللوز بالأطلس الصغير وكذا تهيئة المدرجات على طول 10000 متر طولي بغلاف مالي اجمالي 3.5 مليون درهم. ومن المرتقب أن يستفيد من هادا المشروع 75 عائلة.