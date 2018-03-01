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الطلاق يضرب البيت الأبيض.. زوجة ترامب تطلب الطلاق رسميا وها علاش

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 20:50 الطلاق يضرب البيت الأبيض.. زوجة ترامب تطلب الطلاق رسميا وها علاش | دولي
الطلاق يضرب البيت الأبيض.. زوجة ترامب تطلب الطلاق رسميا وها علاش
طلبت فانيسا زوجة دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطلاق رسميا من زوجها وأقامت دعوى الطلاق بدون نزاع أمام محكمة بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

شوف تيفي

طلبت فانيسا زوجة دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطلاق رسميا من زوجها وأقامت دعوى الطلاق بدون نزاع أمام محكمة بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويرجع زواج دون الابن الأكبر لترامب من فانيسا، إلى عام 2005، ولديهما خمسة أطفال، حيث قال الزوجان في بيان نقلته مصادر أمريكية عقب الإعلان عن دعوى الطلاق "بعد 12 عاما من الزواج، قررنا الانفصال عن بعضنا البعض، ونطلب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت مطلع هذا العام إلى وجود خلافات عائلية بين الزوجين، بسبب رحلات دون الابن الدائمة وعشقه لمواقع التواصل الاجتماعي.

 

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ترامب طلاق البيت الأبيض

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