مفاجئ وبالصورة..الفنان الشعبي عبد الله الداودي يصدم جمهوره بهذا القرار غير المتوقع ﻿

في قرار مفاجئ ،أعلن الفنان الشعبي عبد الله الداودي يومه الجمعة، اعتزاله الفن وانسحابه من الساحة الفنية قريبا، موجها اعتذاره لعشاقه و جمهوره.

"شوف تيفي":

في قرار مفاجئ ،أعلن الفنان الشعبي عبد الله الداودي يومه الجمعة، اعتزاله الفن وانسحابه من الساحة الفنية قريبا، موجها اعتذاره لعشاقه و جمهوره.

وكتب الداودي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بالفايسبوك: "ستبقوا أنتم في العين والقلب، وستبقى لكم الروح وسيبقى عشقي لكم ممتد بين السطور ووسط الحروف وسيبقى دائماً يومي مفتوناً بلقائكم، معكم أكون أكثر بريقاً أكثر حناناً أكثر هدوء ومعكم أعي كل همساتكم و أفكاركم ومعكم تكون للحياة نكهة أخرى. قريبا سأعلن إنسحابي سامحوني الداودي".

وتفاعل آلاف المتتبعين لحساب الداودي مع تدوينته المثيرة و الغير متوقعة، حيث طالبه العديد منهم بالتراجع عن قرار الاعتزال، بينما تمنى آخرون حياة سعيدة للداودي بعد هذا القرار المفاجئ.