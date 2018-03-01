هاذ شي خطير بزاف وصادم..حضيو ولادكم: سائق نقل مدرسي غتاصب التلاميذ وسط المدرسة بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مؤخرا، من اعتقال بيدوفيل يعمل سائقا لسيارة النقل المدرسي بإحدى المؤسسات الخاصة، اتهم باغتصاب عدد من التلاميذ بمرحاض المؤسسة.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، مؤخرا، من اعتقال بيدوفيل يعمل سائقا لسيارة النقل المدرسي بإحدى المؤسسات الخاصة، اتهم باغتصاب عدد من التلاميذ بمرحاض المؤسسة.

وحسب ما أودرته يومية الصباح في عددها الخاص بيومي السبت والأحد، فإن "البيدوفيل" كان يتعقب ضحاياه من التلاميذ إلى المرحاض ويعتدى عليهم جنسيا قبل تهديدهم بالقتل في حال كشفوا ما وقع لهم لأسرهم، وهو ما يجعل الضحايا يلتزمون الصمت خوفا من بطشه.

وعلمت اليومية أن أمن الحي الحسني بالبيضاء، أحال المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، لتورطهم في الاغتصاب وهتك عرض قاصرين والتهديد بالقتل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل الشرطة بشكاية تتعلق باغتصاب قاصر، جاء فيها أن الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، طلبت من معلمتها السماح لها بالتوجه إلى المرحاض، وهو ما استجابت له المعلمة، قبل أن يقوم سائق سيارة النقل المدرسي بالإمساك بها، ويشرع في اغتصابها ثم أمرها بالانصراف وهددها بالقتل، قائلا: "ماتقليها لحتا واحد ولا نقتلك".