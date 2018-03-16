مثير..بمساعدة الديستي: شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو فحافلة لنقل المسافرين بالرباط ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 16 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 16 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المشتبه فيهم، جرى على متن حافلة تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزتهم على ثلاثة ألاف (3000) قرص مخدر من نوع إكستازي، فضلا عن حجز مبلغ 10.050 درهم يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

وأكد البلاغ أن الموقوفين الثلاثة، جرى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات، وتحديدا الأقراص المخدرة.