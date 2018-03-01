مُـــثير..السجن لمسخوط الوالدين سلخ الأم ديالو ضواحي مراكش ﻿

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، إحالة شاب في عقده الثالث على سجن الوداية، عقب تورطه في الاعتداء على والدته بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، إحالة شاب في عقده الثالث على سجن الوداية، عقب تورطه في الاعتداء على والدته بطريقة بشعة.

وحسب مصادر محلية فإن الدرك الملكي للمركز الترابي لأسني، أحال الشاب على المحكمة الإبتدائية بمراكش، بسبب تورطه في بالاعتداء على والدته بالضرب داخل منزل الأسرة المتواجد بجماعة مولاي براهيم، ضواحي مراكش.

وأكدت المصادر ذاتها أن خلافا أسريا، جعل الشاب ينهال بالضرب على والدته ما تسبب في إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة، لتقوم الضحية بتقديم شكاية لمصالح الدرك تم على إثرها اعتقاله وهو يحاول الفرار.