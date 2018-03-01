الرباح لـ ''شوف تيفي'': هبة الدولة خط أحمر وأحداث جرادة يجب أن لا تخرج عن مسارها الطبيعي ﻿

في رد على ما يجري حاليا من تطورات داخل إقليم جرادة، قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في تصريح لـ ''شوف تيفي''، أن استجابة الحكومة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية لساكنة جرادة

شـــوف تيفي:

في رد على ما يجري حاليا من تطورات داخل إقليم جرادة، قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في تصريح لـ ''شوف تيفي''، أن استجابة الحكومة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية لساكنة جرادة المرفوعة على هامش مختلف الإحتجاجات والوقفات التي نظمتها فعاليات الإقليم بكيفية مشروعة، لا يعني التفريط في هبة الدولة وفسح المجال أمام بعض الجهات للركوب على هذه الأحداث وتسييسها ضد المصلحة الوطنية لغاية خلق جو من الإضطراب وزعزعة الأمن والإستقرار.

واعتبر الرباح في جواب على سؤال ل ''شوف تيفي'' في هذا الخصوص، أن كافة مطالب ساكنة جرادة تم الإلتزام بها من طرف الحكومة بعد مشاورات ولقاءات عقدها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مع الجهات التمثيلية للساكنة، مشيرا إلى أن إحساس مواطني جرادة باستجابة الحكومة لمطالبهم الملحة، لم يرق لبعض الجهات المحضورة سياسيا، والتي سعت إلى إشعال الوضع لخدمة غاية خاصة ومعينة لا علاقة لها بمطالب ساكنة جرادة، حيث اعتبر في هذا الصدد أن الحكومة لا يمكنها أن تتفرج على مشاهد الإعتداءات وأعمال التخريب التي يمارسها بعض الخارجين عن القانون، في حق رجال الأمن والقوات العمومية والممتلكات العامة للدولة...