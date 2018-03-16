 خــاص.. شركة ''كاباشيم'' .. ''لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد التنظيف'' ﻿
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خــاص.. شركة كاباشيم .. لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد التنظيف | مجتمع

خــاص.. شركة ''كاباشيم'' .. ''لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد

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خــاص.. شركة ''كاباشيم'' .. ''لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد التنظيف''

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 19:03 خــاص.. شركة كاباشيم .. لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد التنظيف | مجتمع
خــاص.. شركة ''كاباشيم'' .. ''لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر تتم عبره عملية سرقة مواد التنظيف''
خلافا لما تم تداوله سابقا، أكدت شركة ''كاباشيم''، المتخصصة في منتوجات النظافة، أنه لا وجود

شـــــوف تيفي:

 خلافا لما تم تداوله سابقا، أكدت شركة ''كاباشيم''، المتخصصة في منتوجات النظافة، أنه لا وجود لأي أنبوب تحت أرضي بمنطقة الجرف الأصفر، تتم عبره عملية سرقة المادة الأولية ''LABSA''، التي تدخل في إنتاج مسحوق التنظيف.

 ونفت إدارة الشركة في بيان حقيقة، توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس بنسخة منه، أن تكون الشرطة قد فتحت تحقيقا في الموضوع بعدما تم إبلاغها بالنازلة.

 و كذبت الشركة في شخص رئيسها و مجلسها الإداري هذا الخبر، مؤكدة أن علاقتها ب''أما'' متينة و لا يمكن لمثل هذه الأخبار أن تزعزع هذه الشراكة

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب عملية سرقة مواد التنظيف شركة كبيرة الجرف الأصفر

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