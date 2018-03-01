بالفيديو..رئيس اتحاد الجماهير الافريقية لكرة القدم يُساند المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

توصلت قناة '' شوف تيفي''، اليوم الجمعة، بمكالمة هاتفية لبنين هياسينت رئيس اتحاد جماهير إفريقيا لكرة القدم، عبر من خلالها عن مساندته ودعمه اللامشروط لملف المغربي من أجل احتضان كأس العالم 2026.

"شوف سبور" : رشيد محمودي

توصلت قناة " شوف تيفي"، اليوم الجمعة، بمكالمة هاتفية لبنين هياسينت رئيس اتحاد جماهير إفريقيا لكرة القدم، عبر من خلالها عن مساندته ودعمه اللامشروط لملف المغربي من أجل احتضان كأس العالم 2026.

وقال بنين، خلال حديثه مع أناس الجعفري أحد أعضاء الاتحاد الافريقي للجماهير المحبة لكرة القدم، ورئيس جمعية العش الأخضر، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يضم معظم الدول الافريقية مستعد للدفاع عن ملف المغرب لتحقيق حلم احتضان كأس العالم باعتباره مطلب لجميع الدول الإفريقية.

وتابع قائلا :" نحن معكم بقلوبنا و سينتزع المغرب حلم تنظيم كأس العالم إنه مطلب كل الدول الإفريقية".