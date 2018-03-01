 الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا ﻿
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الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 18:54 الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا | سبور
الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا
سيؤخران كل من أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان وبدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى تورينو الإيطالية، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الصربي الجمعة المقبل بالملعب

شوف سبور

 سيؤخران كل من أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان وبدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى تورينو الإيطالية، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الصربي الجمعة المقبل بالملعب الأولمبي في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العلم بروسيا 2018.

 وكشف مصدر جامعي ليومية الصباح أن ارتباط الكعبي وبانون بمباراتي فريقيهما نهضة بركان والرجاء البيضاوي أمام الإفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني غدا السبت في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، دفع طاقم المنتخب الوطني إلى انتظار عودتهما قبل السفر إلى تورينو.

 هذا ويضم وفد المنتخب الوطني الطاقم التقني والطبي والإداري إضافة إلى اللاعبين المحليين الثلاثة ممن وجهت إليهم الدعوة ويتعلق الأمر بأيوب الكعبي من نهضة بركان وبدر بانون من الرجاء البيضاوي وأحمد رضا التكناوتي من اتحاد طنجة.

 للإشارة، فإن طاقم المنتخب الوطني إلى تورينو من مطار محمد الخامس في البيضاء على أن تعود بعثة الأسود عبر طائرة خاصة وذلك لمواجهة منتخب أوزباكستان في 27 مارس الجاري بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء.

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