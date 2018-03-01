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رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 18:53 رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء | حوادث و حقوق
رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالبيضاء مؤخرا بإحضار رئيس المجلس الجماعي لبلدية البئر الجديد ونائبه الأول ورئيس القسم التقني بالجماعة ومقاول للمثول أمامه يوم

شوف تيفي

 أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالبيضاء مؤخرا بإحضار رئيس المجلس الجماعي لبلدية البئر الجديد ونائبه الأول ورئيس القسم التقني بالجماعة ومقاول للمثول أمامه يوم الأربعاء 21 مارس الجاري بعد الإشتباه في علاقتهم بمجموعة من الملفات تخص ما وصف بتجاوزات وخروقات جد خطيرة همت بالأساس ممتلكات الجماعة وشؤونها الإدارية والمالية.

 وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن المصادر ذاتها أوضحت أن محاضر الإستماع والمعاينة الميدانية المتمثلة في سبعة محاور والتي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط تحت إشراف الوكيل العام لإستئنافية البيضاء سجلت خروقات وتجاوزات وصفت بالثقيلة، خصوصا منها الشق المتعلق بالصفقات مثل الصفقة المعروفة داخل الأوساط المحلية بصفقة البافي وصفقة السوق الأسبوعي واللتين تسببتا في خسائر مادية كبيرة لمالية الجماعة فضلا عن خروقات أخرى همت مجال التعمير.

 وتأتي متابعة الرئيس الذي يترأس الجماعة منذ استحقاقات 2009 ومن معه بناء على شكاية وضعت في وقت سابق من قبل 7 أعضاء معارضين لدى مكتب الوكيل العام لمحكمة الإستئناف الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط من أجل البحث والتدقيق.

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شوف تيفي بوليتيك محكمة الإستئناف بالبيضاء جرائم الأموال

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