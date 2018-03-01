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المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 18:45 المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا | سبور
المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا
تشد بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد السبت الرحال إلى إيطاليا، لمواجهة المنتخب الصربي، خلال المباراة التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي، بمدينة تورينو ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

"شوف سبور"

تشد بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد السبت الرحال إلى إيطاليا، لمواجهة المنتخب الصربي، خلال المباراة التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي، بمدينة تورينو ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيعرف الوفد المغربي، غياب كل من بدر بانون وأيوب الكعبي، عن معسكر المنتخب الوطني بايطاليا، بسبب تواجدهما رفقة الرجاء الرياضي و نهضة بركان، للمشاركة في إياب الدور الأول لكأس الكاف، على ان يلتحقا يوم الاثنين المقبل بالنخبة الوطنية، بعد عودتهما من موريتانيا و تونس.

ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية هذا الأسبوع الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان التي عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).

 

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المنتخب المغربي كأس العالم 2018 بروسيا شوف سبور

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