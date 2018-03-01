المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا ﻿

"شوف سبور"
تشد بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد السبت الرحال إلى إيطاليا، لمواجهة المنتخب الصربي، خلال المباراة التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي، بمدينة تورينو ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وسيعرف الوفد المغربي، غياب كل من بدر بانون وأيوب الكعبي، عن معسكر المنتخب الوطني بايطاليا، بسبب تواجدهما رفقة الرجاء الرياضي و نهضة بركان، للمشاركة في إياب الدور الأول لكأس الكاف، على ان يلتحقا يوم الاثنين المقبل بالنخبة الوطنية، بعد عودتهما من موريتانيا و تونس.
ويذكر أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان وجه بداية هذا الأسبوع الدعوة إلى 28 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي لوديتي صربيا و أوزبكستان التي عرفت تواجد 3 أسماء من البطولة الاحترافية، ( بدر بانون من الرجاء و رضى التكناوتي من اتحاد طنجة، وأيوب الكعبي من نهضة بركان).