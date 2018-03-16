خطير وبالصورة.. قضية متولي ورونار أخدت بعدا دوليا ﻿

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تطرقت وسائل اعلام أوروبية إلى قضية محسن متولي لاعب فريق الريان القطري وهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي وللاتهامات، التي وجهها اللاعب حيث قال موقع www.europe1.fr أن هجوما على رونار من لاعب غير مستدعى

" شوف سبور"

تطرقت وسائل اعلام أوروبية إلى قضية محسن متولي لاعب فريق الريان القطري وهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي وللاتهامات، التي وجهها اللاعب حيث قال موقع www.europe1.fr أن هجوما على رونار من لاعب غير مستدعى لمباراة صربيا يدفعه لمقاضاة اللاعب.

واجتهد نفس الموقع في نشر بلاغ رونار الذي عممه على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ينفي فيه ما تناوله اللاعب في حواره مع صحيفة الوطن القطرية.

من جهة أخرى نفى متولي كل الاتهامات التي نسبت له في حوار له مع صحيفة قطرية، مؤكدا أن عبارة المكافآت كان يقصد بها مكافأة اللاعبين على مجهوداتهم بالمناداة عليهم لتمثيل المنتخب المغربي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محسين متولي

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