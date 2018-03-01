الوزير عزيز الرباح يهاجم فرانس 24 وها علاش ﻿

هاجم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة قناة ''فرانس 24'' في تصريح لـ ''شوف تيفي''، معتبرا أنه من غير المعقول أن تستهدف المغرب ببرامج معادية لتوجهاته الإقتصادية والإجتماعية، في الوقت الذي

شـــوف تيفي:

هاجم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة قناة "فرانس 24" في تصريح لـ "شوف تيفي"، معتبرا أنه من غير المعقول أن تستهدف المغرب ببرامج معادية لتوجهاته الإقتصادية والإجتماعية، في الوقت الذي ترتبط فيه فرنسا مع بلادنا بشراكات تنموية كبيرة.

واستغرب الرباح تناقض السياسة الإعلامية لقناة فرانس 24 التي تمثل دولة فرنسا مع توجهات السياسة الرسمية للحكومة الفرنسية، مطالبا بضرورة ضبط هذا التوجه بما يخدم مصلحة بلدنا وضمان جودة ومتانة العلاقة التي تجمع المغرب بفرنسا