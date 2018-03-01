عاجل..نايضة في أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بين النيابة العامة والنقيب الجامعي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بين النقيب الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بين النقيب الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين وحكيم الوردي ممثل النيابة العامة، وذلك على إثر إعلان المعتقل "محمد حاكي" إضرابه عن الطعام.

وأوضح الموفد بأن المعتقل "محمد حاكي"، أعلن إضرابه عن الطعام، وأشعر القاضي علي الطرشي به، ما جعل النقيب عبد الرحيم الجامعي يتدخل ويترافع، مطالبا المحكمة بحماية المعتقلين من المضايقات والتي كانت سببا في إعلان حاكي الإضراب عن الطعام.

وأضاف الموفد بأن القاضي علي الطرشي، أعطى بعد ذلك الكلمة لممثل النيابة العامة والذي أكد على أنه يقوم بزيارة سجن عكاشة بشكل مستمر، كانت آخرها الزيارة التي قام بها يومه الجمعة و ذلك بعد توصله بمراسلة من المعتقل نبيل أحمجيق، مبرزا بأن المعتقل محمد حاكي لم يتعرض لمضايقات ولكن تم إيقاف والده بسجن عكاشة وبحوزته هاتف نقال وأحيل على المحكمة الابتدائية والتي قررت متابعته في حالة سراح.

وأشار الموفد أن ممثل النيابة العامة، أكد استعداده لزيارة محمد حاكي بسجن عكاشة، قبل أن يتدخل الجامعي والذي التمس من القاضي إرسال أحد مستشاريه لزيارة سجن عكاشة لأن ممثل النياية العامة "خصم".

وأبرز الموفد كذلك أن حكيم الودري ممثل النيابة العامة، قال إن ملتمس النقيب عبد الرحيم الجامعي غير قانوني، مشيرا إلى أن القاضي علي الطرشي دخل على الخط وأعلن إرجاء البث في هذا الالتماس إلى آخر الجلسة.