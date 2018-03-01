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بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 18:14 مثير: بوليس مزورين كينصبو على الراغبين في اجتياز امتحان الشرطة بالجديدة وخذاو من عندهم 30 مليون | حوادث و حقوق
مثير: بوليس مزورين كينصبو على الراغبين في اجتياز امتحان الشرطة بالجديدة وخذاو من عندهم 30 مليون
تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، أمس الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون وتعريض مجموعة من

 "شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، أمس الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون وتعريض مجموعة من الضحايا للنصب.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة كانت قد انتدبت ضباطا من الشرطة القضائية لتوقيف المشتبه فيهما بعدما ضربا موعدا مع الضحية بأحد الأماكن العمومية، لاستلام مبالغ مالية مهمة مقابل التوسط له للحصول على موافقة من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك ليتسنى له استصدار ترخيص لفتح مدرسة للتعليم الخصوصي.

 وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى الاشتباه في ضلوع المشتكى بهما في ارتكاب مجموعة من عمليات النصب وانتحال ألقاب ووظائف رسمية، من بينها 13 عملية احتيالية تتمثل في الوساطة في التوظيف الوهمي للمرشحين الذين اجتازوا مباريات ولوج أسلاك الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك مقابل مبالغ مالية ناهزت قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم.

 وحسب ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهم إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش متواصلة للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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