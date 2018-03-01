حسبان: لن أترك الرجاء يعيش مرحلة فراغ ﻿

علق سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي ، على التطورات الأخيرة التي يشهدها الفريق بالقول '' هناك من يحاول تغليط الرأي العام بالإشارة إلى أنني متشبث بمنصبي كرئيس للفريق، لكن ذلك ليس صحيحا''.

"شوف سبور"

علق سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي ، على التطورات الأخيرة التي يشهدها الفريق بالقول " هناك من يحاول تغليط الرأي العام بالإشارة إلى أنني متشبث بمنصبي كرئيس للفريق، لكن ذلك ليس صحيحا".

وتابع حسبان في تصريح لصحيفة "المساء" في عدد اليوم الجمعة، " في أكثر من فرصة، وأمام الجمع العام الذي عقده الفريق يوم 12 يناير، قلت أمام منخرطي الفريق..إنني أعرف أنه لا يمكن أن أستمر رئيسا للفريق إلى الأبد. ولو كان حصل ذلك، لما كنت أنا اليوم رئيسا للفريق".

وأضاف حسبان: "لقد قلت مرارا إنه لا يمكن أن أترك الفريق للفراغ. لقد ترشحت للرئاسة لأنه كان مهددا بأن يعيش مرحلة فراغ، بعد أن أعلن محمد بودريقة مرارا وتكرارا أنه لم يعد قادرا على تسيير الفريق الذي يمر بمشاكل كبيرة. ولذلك، فإنني اليوم لا يمكنني أن أترك الفريق ليعيش مرحلة الفراغ".

وأوضح حسبان: " لقد أعلنت أمام المنخرطين أنني مستعد لمغادرة الفريق حين يتقدم مرشح لرئاسة الفريق بدلا مني، وهو ما لم يحصل إلى الآن في الجمع العام الاستثنائي ليوم 12 يناير تقدم المنخرط علي حمدي وحده لرئاسة الفريق، لكن اللائحة التي قدمها، كانت آخر الآجال القانونية، كما أنها لم تستوف الشروط القانونية، مما أصبح معه ترشيحه لاغيا. فهل كان علي أن أغادر الفريق، وأتركه للفريق".